CarnevaleManfredonia

72° Carnevale di Manfredonia – Il Gruppo Folk “Li Zampitt”

Redazione13 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

72° Carnevale di Manfredonia – Il Gruppo Folk “Li Zampitt”

Domenica 15 febbraio, alle ore 17:00 il gruppo folk “Li Zampitt” dell’I. C. Pascoli–Forgione–Melchionda–De Bonis di San Giovanni Rotondo, eseguirà uno spettacolo itinerante per Corso Manfredi, tra balli e canti della nostra terra. Coordinatore dell’evento: Ciro Murgo.

Il Gruppo Folk “Li Zampitt” ringraziano tutti gli amici che hanno supportato l’evento

Redazione13 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©