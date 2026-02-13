CarnevaleManfredonia
72° Carnevale di Manfredonia – Il Gruppo Folk “Li Zampitt”
Domenica 15 febbraio, alle ore 17:00 il gruppo folk “Li Zampitt” dell’I. C. Pascoli–Forgione–Melchionda–De Bonis di San Giovanni Rotondo, eseguirà uno spettacolo itinerante per Corso Manfredi, tra balli e canti della nostra terra. Coordinatore dell’evento: Ciro Murgo.
Il Gruppo Folk “Li Zampitt” ringraziano tutti gli amici che hanno supportato l’evento