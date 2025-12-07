[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

👉🏼 7-15 DICEMBRE FASE ANTICICLONICA A RIPETIZIONE.

🌤️ Si sta per aprire un periodo stabile e soleggiato, con pressione atmosferica in aumento già da domani. Il quadro barico Europeo inquadra una fase in cui i vari anticicloni (A) guadagneranno il bacino del mediterraneo almeno fino al 15 Dicembre, garantendo bel tempo e temperature massime che potrebbero toccare anche i 18°C in alcune zone.

🌧️ L’aria atlantica (B) sarà costretta a muoversi sui margini settentrionali dei blocchi anticiclonici che da ovest verso est si alterneranno per tutta la settimana prossima conquistando buona parte dell’Europa centrale

Meteopuglia in Foto