50o Anniversario di Autonomia Amministrativa del Comune di Zapponeta
Domenica 24 agosto 2025 celebriamo insieme un traguardo storico: mezzo secolo di autonomia amministrativa, radici e futuro della nostra comunita.
Programma della giornata
Ore 19:00 – Raduno in Piazza Aldo Moro per la celebrazione della Santa Messa
Ore 20:00 – Ringraziamenti e saluti del Sindaco Vincenzo Riontino
Ore 21:00 – Concerto di Mietta in Piazza Aldo Moro
Ore 24:00 – Spettacolo pirotecnico presso la sede municipale
Un momento di festa e condivisione per ricordare la nostra storia e guardare con fiducia al futuro.
Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme i 50 anni del Comune di Zapponeta!