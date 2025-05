“4 Ristoranti” in Capitanata, oggi la puntata evento “Miglior Ristorante con Laboratorio di Pasta Fresca” con protagonista “U Vulesce” di Cerignola

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

22 maggio 2025 – Arriva in TV quest’oggi la puntata evento del noto programma “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti”, che festeggia i suoi primi dieci anni in grande stile. Oggi, giovedì 22 maggio alle ore 21.15, va in onda su Sky Uno e in streaming solo su NOW la terza puntata-evento, un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia alla ricerca del Miglior Ristorante con Laboratorio di Pasta Fresca. Preparatevi a un’esplosione di gusto e tradizione! Tra i protagonisti uno dei ristoranti più noti della provincia di Foggia, “U Vulesce” di Rosario di Donna.

Dopo un ciclo di episodi che ha tenuto incollati milioni di spettatori da dicembre 2024, Chef Borghese ci porta in un tour culinario che attraversa quattro regioni simbolo della nostra gastronomia: Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Puglia. L’obiettivo è chiaro: scovare il tempio della pasta fresca artigianale, un vero e proprio fiore all’occhiello della cucina italiana, che unisce business e passione centenaria.

Le Sfogline Protagoniste e la “Special” Lasagna: Le Regole del Gioco non Cambiano

Il fil rouge di questa puntata speciale è la pasta fresca, un elemento che caratterizza ogni regione con le sue uniche specialità: dai tortellini bolognesi agli agnolotti piemontesi, dalle orecchiette pugliesi ai pansoti liguri. E a rendere ancora più magico questo tesoro culinario, ci saranno le “sfogline”, le vere custodi di quest’arte, anch’esse protagoniste della serata.

Nonostante il respiro nazionale, il format che amiamo rimane intatto: quattro ristoratori si sfideranno ospitandosi a vicenda per pranzi e cene, valutando le quattro categorie iconiche del programma: menu, location, servizio e conto. Immancabile la quinta categoria, lo “special”: questa volta sarà la lasagna, interpretata in modi diversi da ogni regione, ma rigorosamente con sfoglia sottile e morbida.

I voti, come sempre, saranno segreti fino al tavolo del confronto, dove la votazione di Chef Alessandro Borghese potrà confermare o, come spesso accade, ribaltare il risultato finale.

Chi Sono i Campioni della Pasta Fresca? Scopriamo i Concorrenti:

Chef Borghese ha selezionato quattro agguerriti contendenti pronti a contendersi il prestigioso titolo:

Fratelli Bruzzone (Torino, Piemonte): Nel cuore del centro storico, Martina, titolare e cuoca, porta in tavola la cucina casalinga piemontese con la pasta fresca come assoluto protagonista. Un locale elegante e curato, dove la determinazione di Martina è palpabile.

Nel cuore del centro storico, Martina, titolare e cuoca, porta in tavola la cucina casalinga piemontese con la pasta fresca come assoluto protagonista. Un locale elegante e curato, dove la determinazione di Martina è palpabile. La Vegia Ostaia Da O Poulu (Genova, Liguria): Un’autentica osteria ligure sulle alture di Sestri Ponente, con tovaglie a quadretti e muri in pietra. Roberto, il titolare, è l’anima del locale e, grazie agli insegnamenti della mamma, mette le mani in pasta personalmente. Un incantevole giardino con orto completa l’esperienza.

Un’autentica osteria ligure sulle alture di Sestri Ponente, con tovaglie a quadretti e muri in pietra. Roberto, il titolare, è l’anima del locale e, grazie agli insegnamenti della mamma, mette le mani in pasta personalmente. Un incantevole giardino con orto completa l’esperienza. Ristorante Da Cesarina (Bologna, Emilia-Romagna): Un’istituzione nel centro di Bologna. Pietro, il titolare, è cresciuto nel mondo della ristorazione partendo proprio dalla lavorazione della pasta fresca. Il suo locale storico, con travi a vista e ampie sale, è il tempio della tipica cucina bolognese.

Un’istituzione nel centro di Bologna. Pietro, il titolare, è cresciuto nel mondo della ristorazione partendo proprio dalla lavorazione della pasta fresca. Il suo locale storico, con travi a vista e ampie sale, è il tempio della tipica cucina bolognese. L’U’vulesce Vino e Cucina (Cerignola, Puglia): Vicino alla Basilica di San Pietro Apostolo, questo locale intimo e accogliente è il regno di Rosario, un titolare carismatico che accoglie e intrattiene i clienti. Innamorato della sua Puglia, Rosario esalta la tradizione della sua terra con la pasta fresca lavorata quotidianamente dalla madre.

Chi si aggiudicherà il titolo di Miglior Ristorante con Laboratorio di Pasta Fresca d’Italia? Non resta che sintonizzarsi stasera su Sky Uno o in streaming su NOW per scoprire il verdetto di Chef Borghese!