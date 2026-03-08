Il Paradiso delle Signore, le trame dal 9 al 13 marzo 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuova settimana ricca di sviluppi per Il Paradiso delle Signore la soap di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì alle 16.10. Nelle puntate dal 9 al 13 marzo 2026 spazio all’indagine di Rosa sul campetto inquinato, alle tensioni sentimentali tra Irene, Cesare e Johnny e agli intrighi dei Marchesi contro Matteo.

Lunedì 9 marzo

Enrico, dopo i colloqui avuti in Questura sul caso del campetto inquinato, confessa a Marta di temere che servirà molto tempo prima di individuare i responsabili. La donna propone allora a Rosa di avviare un’indagine per fare luce sulla vicenda.

Intanto al Paradiso prende forma il nuovo corner dedicato alla lingerie e Marcello sembra apprezzare sempre di più l’intraprendenza di Valeria. Umberto continua a portare avanti la sua strategia per controllare Ettore, coinvolgendo Matteo e cercando di spingere Odile ad allontanarsi gradualmente dai Marchesi.

Delia, nel frattempo, sprona Cesare a liberarsi dell’influenza di Rebecca e a fare un passo avanti verso Irene. La ragazza però fatica a reagire e trova conforto in Johnny, che si dimostra felice di starle accanto.

Martedì 10 marzo

Concetta chiede aiuto a Don Saverio per trovare qualcuno che possa sostituire Mimmo in Caffetteria. Nel frattempo cresce la curiosità di Valeria nei confronti di Rosa, soprattutto dopo una piccola rivelazione che la riguarda.

Rosa decide di accettare l’incarico di indagare sul caso dei terreni inquinati e inizia a raccogliere informazioni. Intervista prima Enrico, in qualità di medico, e poi Umberto, che ha contribuito con fondi propri a sostenere molti bambini colpiti dal problema. Odile si mostra orgogliosa dello zio.

Johnny, invece, fatica sempre di più a reprimere i sentimenti che prova per Irene, soprattutto dopo la rottura della ragazza con Cesare.

Mercoledì 11 marzo

In Caffetteria si presenta per un colloquio Ivana Fabbri, una cuoca con ottime referenze proposta da Don Saverio. Ciro però non sembra particolarmente interessato ad assumerla.

Al Paradiso, nonostante l’impegno di Valeria, la vendita della lingerie continua ad andare male. Nel frattempo i Marchesi iniziano a nutrire seri dubbi su Matteo, soprattutto dopo che Greta ha scoperto casualmente da Marina che Portelli era assente dal set proprio nei giorni in cui la persona mandata da Umberto si è presentata a Londra dalla loro madre.

Delia organizza un incontro per cercare di far riappacificare Cesare e Irene. Johnny, pronto a dichiarare finalmente i suoi sentimenti alla capocommessa, si trova però davanti a una sorpresa inattesa.

Giovedì 12 marzo

Irene continua a non riuscire a perdonare Cesare, mentre Johnny decide di fare un passo indietro e tenere per sé i sentimenti che prova per lei.

Ciro si scusa con Ivana per averla trattata con freddezza e riesce a convincerla ad accettare il lavoro come nuova cuoca della Caffetteria. Nel frattempo Marcello aiuta Valeria a ottenere un incontro con un suo ex socio in affari per rilanciare la vendita della lingerie, e la loro complicità non passa inosservata a Rosa.

Il sindaco di Milano decide di conferire un attestato di civica benemerenza a Enrico e Umberto. Proprio mentre arriva questa notizia, Umberto riceve una telefonata che lo mette in allarme. Intanto Ettore e Greta mettono a punto un piano per screditare Matteo agli occhi di Odile.

Venerdì 13 marzo

Rosa fa una scoperta che potrebbe cambiare tutto: la banca Guarnieri ha finanziato una delle società di costruzioni che hanno edificato sui terreni vicini al campetto inquinato.

Nel frattempo Valeria riesce a ottenere una commessa importante grazie all’aiuto di Marcello, dando finalmente una svolta al progetto della lingerie.

Johnny decide definitivamente di mettere da parte i suoi sentimenti e spinge Irene a riavvicinarsi a Cesare. Greta, però, porta avanti il suo piano e riesce a introdursi in casa Barbieri per cercare il passaporto di Matteo.

Al Circolo, durante i festeggiamenti per la fine delle riprese, Ettore rivela a Odile che Matteo è andato a Londra su incarico di Umberto per ottenere informazioni su sua madre. La ragazza, sconvolta dalla verità, compie un gesto eclatante destinato a cambiare gli equilibri tra i protagonisti.