2ª Edizione Garganica – Premio “San Camillo”

Domenica 18 Maggio 2025 – ore 15:00

Auditorium “Palazzo Celestini”, C.so Manfredi – Manfredonia

In occasione dei 450 anni dalla conversione di San Camillo, celebriamo l’impegno

di chi ogni giorno si prende cura dell’altro

Un riconoscimento solenne ai protagonisti del settore sanitario, sociale e

umanitario.

Un evento promosso dal progetto nazionale “Si prese cura di lui” dei Religiosi

Camilliani, in collaborazione con il Forum Ecclesiastico di Pastorale della Salute e

organizzazioni civili europee.

Conduce: Anna Maria Vitulano, giornalista

Una giornata per dire grazie a chi è segno vivo di speranza e dedizione.

Vi aspettiamo!