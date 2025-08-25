[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

27enne trovato morto davanti al suo computer.

Un ragazzo di 27 anni originario di Roseto degli Abruzzi (Te) é stato ritrovato senza vita davanti al computer, con indosso una maschera antigas collegata a una bomboletta di gas refrigerante. Sono stati i genitori della vittima a fare la tragica scoperta. L’ipotesi investigativa più allarmante è quella che riconduce la morte del giovane a una “challenge” diffusa in ambienti online. Gli inquirenti hanno sequestrato il computer, lo smartphone e altri supporti informatici, con l’obiettivo di ricostruire le ultime attività digitali del ragazzo. Il caso ha riportato alla memoria la Blue Whale Challenge, una presunta “catena di sfide” che, tra il 2016 e il 2017, ha fatto discutere il mondo intero.

Al momento non ci sono evidenze sulla morte del 27enne abruzzese ma l’ipotesi di una challenge online é oggetto di indagini da parte delle autorità.