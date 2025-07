[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

262 donazioni, Avis provinciale premia un donatore virtuoso di Mattinata

MATTINATA (FG) – Antonio Fischetti, donatore AVIS di Mattinata, ha stabilito un record di solidarietà, perché ha donato il suo sangue per ben 262 volte.

La sua prima donazione risale al lontano 1979 ed era emozionato, lo stesso sentimento che ha provato ieri sera quando gli è stato donato un riconoscimento da AVIS provinciale Foggia ed AVIS Mattinata, alla presenza delle massime autorità nazionali e regionali dell’associazione di volontariato.

AVIS Mattinata ha organizzato, col patrocinio del Comune , la sagra dell’Acquaséla frèdde, il piatto tipico mattinatese che profuma di tradizione. Un’occasione perfetta per sensibilizzare alla donazione, in un periodo – quello estivo – in cui l’emergenza sangue si moltiplica e si aggrava.

Gli intervistati, nell’ ordine, sono:

Alessandro Giallella, presidente provinciale AVIS

Il donatore Antonio Fischetti 262 donazioni

Il sindaco di Mattinata Michele Bisceglia

Savino Ciuffreda, presidente AVIS Mattinata

Luigi Silvestro, consigliere regionale AVIS Puglia

Michele Falcone, medico sanitario AVIS Mattinata

Luigi Bruno: vice presidente vicario AVIS nazionale