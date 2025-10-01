25° Anniversario della Pro Loco di Manfredonia – Invito a partecipare alla realizzazione della Mostra Fotografica “Manfredonia: Volti, Luoghi, Memorie”
In occasione del 25° anniversario della sua fondazione, la Pro Loco di Manfredonia è lieta di annunciare una serie di iniziative celebrative che culmineranno il 12 ottobre 2025. Tra queste, un evento speciale: una mostra fotografica dedicata alla storia, alla cultura e alle tradizioni di Manfredonia, pensata come omaggio visivo alla nostra identità collettiva.
📸 Invito ai fotografi
La Pro Loco invita fotografi professionisti e amatoriali, cittadini appassionati e custodi di memorie visive, a partecipare alla mostra con stampe fotografiche che raccontino Manfredonia: i suoi volti, i suoi paesaggi, le sue feste, i suoi mestieri, i suoi momenti quotidiani e straordinari.
Le immagini selezionate saranno esposte per restituire alla comunità uno sguardo plurale e autentico sulla nostra storia.
📌 Modalità di partecipazione
Chiunque desideri contribuire può inviare la propria candidatura entro il 5 ottobre 2025, indicando:
Nome e contatti
Titolo e breve descrizione della foto
Anno di scatto (se disponibile)
Formato e dimensioni della stampa
📌 Nota organizzativa: le fotografie dovranno essere consegnate già stampate. Non saranno accettati file digitali o immagini da stampare successivamente. Ogni stampa sarà custodita con cura e restituita al termine della mostra
📧 Le proposte vanno inviate all’indirizzo: prolocomf@gmail.com
🎯 L’obiettivo è costruire, insieme, un racconto visivo che celebri il passato e il presente di Manfredonia, valorizzando la memoria e la creatività di chi la vive e la ama.
Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e dettagli sull’evento, seguiteci sui nostri canali ufficiali.
Pro Loco Manfredonia Custodi di tradizione, costruttori di comunità.
Per info; 📞 393.0207068 – 0884/939670