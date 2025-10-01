[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

25° Anniversario della Pro Loco di Manfredonia – Invito a partecipare alla realizzazione della Mostra Fotografica “Manfredonia: Volti, Luoghi, Memorie”

In occasione del 25° anniversario della sua fondazione, la Pro Loco di Manfredonia è lieta di annunciare una serie di iniziative celebrative che culmineranno il 12 ottobre 2025. Tra queste, un evento speciale: una mostra fotografica dedicata alla storia, alla cultura e alle tradizioni di Manfredonia, pensata come omaggio visivo alla nostra identità collettiva.

📸 Invito ai fotografi

La Pro Loco invita fotografi professionisti e amatoriali, cittadini appassionati e custodi di memorie visive, a partecipare alla mostra con stampe fotografiche che raccontino Manfredonia: i suoi volti, i suoi paesaggi, le sue feste, i suoi mestieri, i suoi momenti quotidiani e straordinari.

Le immagini selezionate saranno esposte per restituire alla comunità uno sguardo plurale e autentico sulla nostra storia.

📌 Modalità di partecipazione

Chiunque desideri contribuire può inviare la propria candidatura entro il 5 ottobre 2025, indicando:

Nome e contatti

Titolo e breve descrizione della foto

Anno di scatto (se disponibile)

Formato e dimensioni della stampa

📌 Nota organizzativa: le fotografie dovranno essere consegnate già stampate. Non saranno accettati file digitali o immagini da stampare successivamente. Ogni stampa sarà custodita con cura e restituita al termine della mostra

📧 Le proposte vanno inviate all’indirizzo: prolocomf@gmail.com

🎯 L’obiettivo è costruire, insieme, un racconto visivo che celebri il passato e il presente di Manfredonia, valorizzando la memoria e la creatività di chi la vive e la ama.

Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e dettagli sull’evento, seguiteci sui nostri canali ufficiali.

Pro Loco Manfredonia Custodi di tradizione, costruttori di comunità.

Per info; 📞 393.0207068 – 0884/939670