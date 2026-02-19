[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 19 febbraio è una data che torna ogni anno con un carico sorprendente di storie, ricorrenze e personaggi nati sotto il segno dell’Acquario. È il cinquantesimo giorno del calendario gregoriano e segna l’ingresso in una fase dell’anno in cui l’inverno inizia lentamente a lasciare spazio alla primavera.

Nel mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, il 19 febbraio ha visto nascere volti amatissimi e ha ospitato eventi che hanno lasciato un segno nella storia. Chi sono i VIP che festeggiano oggi? Quali avvenimenti hanno reso memorabile questa data? E quali curiosità la rendono così ricca di significato? Scopriamolo insieme

I VIP nati il 19 febbraio: attori, cantanti e volti della TV

Il 19 febbraio è una giornata particolarmente affollata di compleanni celebri. Nel panorama internazionale spicca Victoria Justice, attrice e cantante statunitense diventata famosa grazie a Zoey 101 e poi protagonista di una carriera musicale molto seguita.

Tra i giovani talenti nati in questa data c’è anche David Mazouz, noto per aver interpretato il giovane Bruce Wayne nella serie Gotham, e Jackson Pace, volto di The Walking Dead.

In Italia, il 19 febbraio coincide con il compleanno di Alice Pagani, attrice rivelazione di Baby, e del cantautore Cosmo, figura di riferimento della scena elettronica italiana.

A festeggiare oggi ci sono anche Fiordaliso e Veronica Pivetti, entrambe legate al mondo della musica e della televisione, oltre a una lunga lista di volti amati dal pubblico social: Millie Bobby Brown, Lyon, Giacomo Hawkman, Riccardo Vanin, Edoardo Lo Faso e Giacomo Maini.

Il 19 febbraio è anche la data di nascita di personalità dello sport e dello spettacolo italiano come Gianluca Zambrotta, Giuseppe Giacobazzi, Daniela Fazzolari, Paolo Costella e Manuela Boldi.

Una giornata che, insomma, unisce generazioni e mondi diversi, accomunati da un talento che ha lasciato il segno.

19 febbraio nella storia: gli eventi che hanno cambiato il mondo

Oltre ai compleanni, il 19 febbraio è una data ricca di avvenimenti storici. Nel 1878, Thomas Edison ottenne il brevetto per il fonografo, aprendo la strada alla registrazione sonora moderna.

Pochi anni dopo, nel 1881, il Kansas divenne il primo Stato americano a vietare completamente le bevande alcoliche, anticipando di decenni il proibizionismo.

Il 19 febbraio del 1928 si chiusero a Sankt Moritz i II Giochi olimpici invernali, mentre nel 1949 Ezra Pound ricevette il primo Premio Bollingen di poesia.

Nel 1959, il Regno Unito concesse l’indipendenza a Cipro, segnando un passaggio fondamentale nella storia dell’isola.

La data è legata anche a momenti drammatici: nel 2003 un aereo militare iraniano precipitò causando la morte di 270 soldati; nel 2007 due bombe sul Samjhauta Express provocarono 66 vittime; nel 2018 111 studentesse nigeriane furono sequestrate dai miliziani di Boko Haram.

Il 19 febbraio del 2020, invece, il trapper Pop Smoke venne ucciso a Los Angeles a soli vent’anni.

Non mancano eventi legati alla scienza: nel 2002 la sonda Mars Odyssey iniziò a mappare la superficie di Marte, mentre nel 1985 William Schroeder divenne il primo paziente con cuore artificiale a lasciare l’ospedale.

Curiosità, santi e segni zodiacali: cosa racconta il 19 febbraio

Il santo del giorno è San Mansueto, vescovo di Milano noto per la sua lotta contro l’eresia monotelita.

Chi nasce il 19 febbraio appartiene al segno dell’Acquario, spesso associato a creatività, indipendenza e spirito innovativo. Non sorprende, quindi, che molti dei nati in questa data abbiano intrapreso carriere artistiche o abbiano lasciato un’impronta nel mondo dello spettacolo.

Il 19 febbraio, insomma, è una data che unisce passato e presente, storia e cultura pop, tragedie e successi, lasciando ogni anno un segno nel calendario e nella memoria collettiva.