16 alloggi popolari: firmata la convenzione con Arca Capitanata

E’ stata firmata oggi la convenzione tra Comune di Manfredonia e Arca Capitanata propedeutica alla realizzazione di 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito del cd. Pirp – Programma Integrato Riqualificazione delle Periferie.

Un procedimento amministrativo che parte da lontano e che aveva subito diverse battute d’arresto a causa di problemi tecnici/amministrativi, completamente superati in questi primi mesi di amministrazione, grazie al lavoro sinergico svolto da tutti gli Enti coinvolti (Comune di Manfredonia, Arca Capitanata e Regione Puglia), ai quali esprimo il mio profondo ringraziamento per l’impegno e la dedizione profusa.

Nei prossimi mesi, dunque, all’esito della gara da parte di Arca Capitanata, inizieranno i lavori per la realizzazione di 16 alloggi popolari.

Siamo consapevoli che l’emergenza abitativa rappresenta una criticità rilevante nella nostra comunità, così come nel resto del Paese, che non può essere più ignorata.

Le cause di questa crisi sono molteplici e complesse: aumento degli affitti, sottosviluppo e scarsità di alloggi pubblici, inefficienza delle politiche pubbliche.

La carenze di alloggi sociali e di politiche abitative efficaci ha reso difficile l’accesso a una casa per molte famiglie, in particolare quelle che vivono una situazione di vulnerabilità sociale: giovani, anziani, famiglie a basso reddito.

Solo attraverso l’adozione di politiche pubbliche efficaci possiamo immaginare di mitigare l’emergenza abitativa e costruire una società più equa, sostenibile e solidale.

Per questo motivo, abbiamo immaginato un Piano Strategico: già dal prossimo Consiglio Comunale metteremo in campo azioni in grado di promuovere e favorire la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale popolari e di edilizia residenziale sociale, sia da parte di enti pubblici che privati.

Promuovere e favorire il diritto di una casa per ogni famiglia che si trova in una situazione di fragilità economica è un tema che deve essere al centro di ogni amministrazione.

avv. Giovanni Mansueto

Assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana

Comune di Manfredonia