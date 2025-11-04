14enne cade da un ponte ma viene salvato da alcuni giovani: tragedia sfiorata a Molfetta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Molfetta: nella serata di Domenica 2 Novembre un ragazzo di 14 anni è precipitato dal ponte di via Cavalieri di Vittorio Veneto: nonostante il tremendo impatto, non è in pericolo di vita.

Provvidenziale e miracoloso è stato l’intervento di alcuni giovani che, passando di lì, si sono avvicinati e hanno scoperto il ragazzo ferito.

Dopo avergli fornito le prime cure, i ragazzi hanno allertato il 118 e i Carabinieri che sono giunti sul posto insieme al fratello del giovane, il quale lo stava cercando da tempo.

Il 14enne è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari e in seguito all’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”, nel reparto di Ortopedia.

Secondo le fonti, il giovane avrebbe riportato fratture al gomito e al bacino ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio certifica quanto l’immediatezza d’intervento e la tempestiva richiesta d’aiuto siano importanti per salvare la vita a qualcuno.