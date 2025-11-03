[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

145 milioni di euro per la viabilità della Capitanata

È con immensa gioia che in questi giorni ho sottoscritto ben sette disciplinari che regolano i rapporti tra la Provincia di Foggia e la Regione Puglia, relativi agli interventi dell’Accordo per la Coesione – Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, approvati con Delibera CIPESS n. 6 del 2025.

Si tratta di interventi che incideranno profondamente sulla viabilità dell’intera Capitanata: oltre 145 milioni di euro di opere infrastrutturali, con procedure già avviate che porteranno in tempi rapidi alla conclusione delle progettazioni e all’avvio dei lavori.

Adeguamenti e nuovi interventi strategici che contribuiranno a colmare, almeno in parte, il divario infrastrutturale della nostra provincia, migliorando i collegamenti tra i grandi centri, le aree interne, il Gargano e i Monti Dauni, in un’ottica di sicurezza e sviluppo territoriale.

Le opere previste sono:

• Tangenziale Est di San Severo, 2° Lotto – 2° Stralcio (da incrocio strada Casone a Km 650+500 SS16 Adriatica) – € 13.000.000,00

• Sistemazione funzionale della S.P. n.53 Mattinata–Vieste “S.P. n.53 TER” – € 34.000.000,00

• Sistemazione funzionale della S.P. n.53 Mattinata–Vieste – € 35.000.000,00

• Ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. 141 “delle Saline” (ex S.S. 159) – 2° Lotto – € 19.700.000,00

• S.R. 1 Poggio Imperiale–Candela, Lotto 1 – 1° Stralcio (dal Km 2+811 al Km 6+605) – € 35.712.321,65

• Adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n.130 Roseto Valfortore–Confine, Stralcio dal Km 31+400 al Km 45+000 – € 4.500.000,00

• Ciclovia Turistica Nazionale Adriatica – tratto Lesina–Manfredonia (Puglia–Gargano) – € 6.022.599,63

Continuerò con il massimo impegno a far sì che ulteriori finanziamenti, anche nell’ambito degli FSC, possano essere destinati alla Provincia di Foggia, per garantire maggiore sicurezza e qualità della mobilità ai cittadini di tutta la Capitanata.

Giuseppe Nobiletti – Presidente Provincia di Foggia