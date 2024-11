14 Comuni sottoscrivono la Carta Etica dello Sport: Manfredonia risponde “Presente!”

Ieri, mercoledì 20 novembre, nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia, si è tenuto l’incontro su “Donne & Sport”, organizzato dal Soroptimist Club di Foggia con il patrocinio della Provincia e dell’Università degli Studi di Foggia.

In rappresentanza del Comune di Manfredonia, il consigliere delegato allo sport, Nicola Mangano, e la consigliera della Commissione Welfare, Maria D’Ambrosio, hanno partecipato all’incontro, esprimendo la loro gratitudine alla Presidente del Soroptimist Club di Foggia, Elisabetta Checchia, e all’avvocato Giusy Moscatelli per l’ospitalità.

L’evento ha presentato la Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport, promuovendo una nuova narrazione che valorizzi le storie delle atlete e il ruolo delle donne in ambito sportivo.

L’incontro rientra nel progetto nazionale del Soroptimist International d’Italia, “Donne e Sport, la lunga strada verso la parità”, che ha come obiettivo quello di sottolineare i valori dello sport, come integrazione, educazione e rispetto. Il progetto si propone anche di sensibilizzare su tematiche importanti, come il linguaggio e la rappresentanza femminile nei media e negli organi decisionali sportivi.

Tra i relatori, le atlete olimpioniche Martina Criscio e Veronica Inglese hanno contribuito con le loro esperienze e riflessioni.

L’incontro di ieri rappresenta un passo importante verso la costruzione di un ambiente sportivo più inclusivo e paritario, dove le donne possano emergere senza ostacoli legati al genere. La sottoscrizione della Carta Etica da parte di 14 Comuni è un segnale positivo che dimostra come il territorio stia rispondendo con consapevolezza alla necessità di cambiare mentalità e prassi, affinché lo sport diventi davvero un terreno di pari opportunità per tutti. Manfredonia, con il suo impegno, è pronta a fare la sua parte in questo cammino di sensibilizzazione e crescita, promuovendo attivamente la parità di genere non solo nello sport, ma nella vita quotidiana.