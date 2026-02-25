100.000 Follower su Facebook, traguardo storico per ilsipontino.net

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sembra ieri quando ilsipontino.net ha mosso i suoi primissimi passi nel mondo del web, era il 2005 e Facebook non era ancora arrivato in Italia. E’ sbarcato qui da noi nel 2008/2009 e subito diventò un punto di riferimento per i piu giovani che condividevano momenti della loro vita. Poi arrivarono tutti gli altri. Ilsipontino c’era già prima dell’avvento di Facebook e tutti gli altri social ed allora come oggi aveva un obiettivo semplice ma ambizioso: essere la voce di Manfredonia, del Gargano e dell’intera Capitanata. Forse non molti ricorderanno che ilsipontino aveva una bacheca, un forum dove migliaia di iscritti parlavano tra di loro prima che i social lo permettessero. Per noi è un impegno quotidiano, una responsabilità presa con i nostri lettori che da anni ci vedono come punto fermo. Sono passati governi, papi, sindaci ed assessori, ma noi siamo sempre qui a raccontare con la solita semplicità la nostra terra. Evitiamo le polemiche, evitiamo i giri di parole, non siamo un giornale di inchiesta, proviamo a raccontare con leggerezza tutto ciò che accade, lasciando ai lettori la possibilità di farsi una propria idea. Senza mai forzare la mano, senza mai esagerare.

Da piccolo portale cittadino, articolo dopo articolo, siamo diventati la vostra piazza virtuale quotidiana. Insieme abbiamo raccontato la cronaca, esultato per lo sport, vissuto la magia del nostro Carnevale e dato spazio alle storie della nostra gente. Se oggi siamo un punto di riferimento per l’informazione del nostro territorio, il merito è solo del vostro supporto costante. Anche se dentro ci sentiamo giovani, siamo ad oggi la testata più vecchia della città e tra le più longeve della provincia.

Oggi celebriamo i 100.000 follower su Facebook, ma la nostra famiglia è gigantesca e chi ci segue su tutte le piattaforme sa che ogni giorno “sforniamo” centinaia di contenuti!

Ecco la forza della nostra community:

📊 La nostra famiglia social in numeri:

🟦 : 100.000 Follower 🏆

🟪 Instagram: 38.300 Follower

🟥 YouTube (SipoMedia): Oltre 11.000 Iscritti

⬛ TikTok: 29.800 Follower

🐦 X (Twitter): 2033 Follower

⚫️ Threads: 4100 Follower

🔵 LinkedIn: 547 Follower

🟢 Canale Whatsapp: 842 Follower

Ma ilsipontino non si è mai fermato in questi anni ed ha sempre provato a dare più valore al proprio territorio ed infatti da qualche anno ha acquisito Foggiareporter.it un importante giornale di Foggia che può contare su 107.000 Follower su Facebook e 12.100 Follower su Instagram. Abbiamo sempre pensato che a volte altri raccontavano male la nostra terra la facevano passare come una terra “sbagliata” una terra dove non accade mai niente di buono ed invece per noi non è cosi, quindi abbiamo deciso di raccontarla a modo nostro. Puntando su ciò che ci diverte, sugli eventi, su ciò che è bello e a volte non viene raccontato, come si dice, “spesso fa più rumore un’albero che cade che una foresta che cresce“, ecco abbiamo sempre provato a raccontare quella foresta che cresce.

Ma non solo, ilsipontino ha creato qualche anno fa una pagina di promozione del Gargano che si chiama VisitGargano che è la pagina turistica sul Gargano piu seguita sul web. Con quasi 31.000 Follower su Facebook e quasi 19.000 Follower su Instragram. Un’importante punto di riferimento per la promozione degli eventi sul Gargano e delle bellezze della nostra Terra.

Da qualche mese il pacchetto de ilsipontino si è arricchito di alcune pagine tematiche quali Tuttolostadio.it che grazie alla collaborazione di numerosi appassionati di Calcio e sport racconta la Serie A e la Champions League. Sono nate anche altre creature come LaSignoraMaria con 240.000 Follower su Facebook che tratta di Gossip e Spettacolo. Ed infine TodoFood.it con tante ricette gustose.

Ma non è finito il nostro impegno per la nostra città, da diversi anni abbiamo creato siti e pagine di promozione della nostra città come CarnevalediManfredonia.org con la pagina ufficiale del Carnevale di Manfredonia che vanta oltre 44.000 Follower su Facebook e 12.000 su Instagram. Oppure il sito web della Festa Patronale di Manfredonia. Collaboriamo con VisitManfredonia e tante altre realtà di promozione delle bellezze della nostra terra.

Grazie perche continuate a sceglierci ogni giorno, grazie per ogni like, per ogni commento e ogni condivisione. Continueremo a raccontare il nostro territorio con la stessa passione, curiosità e dedizione del primo giorno. Il viaggio continua! 🚀

👇 E tu, ti ricordi da quanto tempo ci segui? Faccelo sapere qui sotto nei commenti!