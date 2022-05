Oggi lanciamo l’API WhatsApp Cloud per qualsiasi attività di qualsiasi dimensione nel mondo. Questo permetterà alle aziende e agli sviluppatori di costruire su WhatsApp per personalizzare le loro esperienze e rispondere ai clienti in modo semplice e veloce. Le migliori esperienze lavorative incontrano le persone dove si trovano e questo è WhatsApp, quindi sono entusiasta di aprirlo a tutte le aziende.

Lo ha scritto Mark Zuckerberg su Facebook