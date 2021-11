Print Zucca al forno con feta e olive







0 from 0 votes Recipe by ManfreChef Servings 4 porzioni Cooking time 40 minutes Calories 160 kcal

Amiamo la feta e l’abbiamo provata in tutte le salse. Non poteva mancare una sua versione autunnale e l’abbiamo abbinata alla regina dell’autunno, la zucca. Una ricetta con 3 ingredienti e pronta in poche e semplici mosse.

Ingredienti 400 grammi zucca già pulita

200 grammi feta

q.b. olive

q.b. olio di oliva

Istruzioni Pulite la zucca privandola della buccia e dei semi.

Tagliate la zucca a cubetti.

Cuocete la zucca in acqua salata per 7-8 minuti

Mettete la zucca con la feta su una teglia foderata da carta da forno e guarnite con un filo d’olio.

Infornate in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti.

Aggiungete le olive e ultimate la cottura per altri 10 minuti.

