“Zona rossa? Nessuno si salva da solo: ‘Io sono Partita Iva’ scrive al Prefetto di Foggia Grassi

«Da cittadini e da titolari di Partita Iva manifestiamo lo sconforto che ci assale per le conseguenze che le nostre attività produttive subiranno a seguito delle ultime decisioni in merito alle misure restrittive per motivi sanitari. Ormai da più di un anno tutti stiamo combattendo la “battaglia” più dura della recente storia italiana. E, dopo tutto questo tempo, ci ritroviamo ancora una volta a subire le restrizioni più pesanti, a causa dell’ennesima impennata dei contagi».

Questo uno dei passaggi della lettera inviata nella giornata di ieri, lunedì 15 marzo, al Prefetto di Foggia, dottor Raffaele Grassi, dall’Associazione di categoria Io Sono Partita Iva di Manfredonia.

Le Partite Iva, i commercianti, i ristoratori e i titolari di esercizi commerciali come bar, pub e affini sono fra le categorie più colpitesul piano economico a causa delle continue chiusure, necessarie per evitare il collasso del comparto sanitario, anch’esso ormai al limite di ogni sforzo. Un settore che, come anche il mondo sportivo delle palestre, delle associazioni di danza, dei centri sportivi e delle piscine e il settore culturale dei cinema, teatri e musei, sta pagando un prezzo altissimo a causa del perdurare della situazione di emergenza sanitaria.

“Siamo sicuramente scettici e critici riguardo alla gestione di questa epidemia – ha commentato Michele Bisceglia, presidente del consesso associativo sipontino – e,a nostro parere, dopo un anno si sta ancora rincorrendo l’emergenza sanitaria ma senza risolverla affrontando il vero problema: la mancanza di posti letto e di una sanità adeguata alle esigenze. Ci riferiamo alla nostra provincia la cui situazione è a noi ben nota, ma ovviamente la problematica è nazionale”.

Si legge inoltre nella missiva: «Il nostro comparto non ha una seconda possibilità, si sta correndo il serio rischio di mettere definitivamente sul lastrico un intero settore. Siamo pronti a farci carico di quest’ulteriore sforzo che per la nostra categoria si tradurrà in un enorme sacrificio ma, se vogliamo che si raggiunga l’obiettivo, non possiamo essere solo noi a farlo. Abbiamo già constatato nei mesi passati come sia stato pressoché tutto inutile. Perché è necessario che tutti rispettino le regole che ci sono state date, ad iniziare proprio dalle attività commerciali. Anche i cittadini dovranno fare la loro parte evitando assembramenti nei luoghi pubblici e le famiglie, vigilando e controllando gli spostamenti dei propri ragazzi, evitandoli se non indispensabili. Altrimenti anche la sofferta scelta di chiudere le scuole sarebbe inutile. Per fare questo occorre che i controlli si intensifichino e che venga spronato il senso del dovere civico di ciascun cittadino, che vengano aumentati i controlli e sollecitati tutti gli operatori economici al rispetto delle regole. Nessuno si salva da solo, noi desideriamo dare il nostro contributo alla comunità nella quale operiamo e della quale siamo, come cittadini, parte integrante».

«La situazione è difficile per tutti, ma le nostre categorie sono davvero allo stremo delle forze, fisiche ed economiche – ha concluso significativamente il presidente Bisceglia – Abbiamo accettato tutto, ci siamo fatti carico della soluzione di parte del problema, abbiamo anche affrontato maggiori spese per adeguare le nostre attività alla normativa anti contagio. Ma ora, senza un deciso cambio di passo, non si andrà da nessuna parte. È necessario e non più rinviabile che ciascuno faccia la propria parte per far rispettare le norme. Sicuramente occorrono maggiori controlli per tutti e soprattutto più capillari: con la campagna vaccinale ormai iniziata è di vitale importanza non perdere di vista l’obiettivo e far sì che le regole vengano rispettate. Da tutti».

Io Sono Partita Iva Manfredonia è un’associazione di categoria che ha come obiettivi sia la tutela degli interessi di commercianti, imprenditori e artigiani, che la valorizzazione e la promozione del nostro territorio e del suo enorme potenziale inespresso. L’adesione alla associazione è libera e consentita a tutti i titolari di Partita Iva operanti sul territorio.

Manfredonia 16 marzo 2021