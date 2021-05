Zitti e buoni! I Maneskin vincono gli EuroVision Song Contest

Il gruppo Rock Italiano vince l’edizione 2021 degli Eurovision Song Contest tenutasi a Rotterdam.

Nella prima classifica stilata dalla giuria di qualità i Maneskin sono risultati quarti, ma poi con l’aggiunta dei voti del pubblico (ricordiamo che gli italiani non potevano votare per i Maneskin così come ogni nazione non poteva votare per il proprio concorrente) il gruppo Italiano con 524 voti è risultato vincitore!