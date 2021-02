Zingariello attacca De Michele (Azione): “Possiede tutti gli elementi per affermare ciò che dice?”

I commissari di Manfredonia hanno ottenuto la proroga di ulteriori 6 mesi.

Una forza politica locale analizza il documento del ministro in questo modo “ Parole pesanti, di circostanza ma durissime” il parlamentare di riferimento afferma che queste parole sono “Disarmanti”.

Il post di Antonio De Michele

Io sono uno di quelli citato in relazione, ancora oggi non capisco come si possa essere arrivati allo scioglimento, ma questo è un mio problema. Probabilmente questi hanno più notizie di me, il Parlamentare pare essere fortemente interessato al nostro comune perché tanto ha fatto x la nostra città (mah?). Ma questo signore ha mai letto la relazione dello scioglimento informandosi adeguatamente ? Ha mai studiato gli atti?

Possiede tutti gli elementi per affermare ciò che dice?

A parte i rapporti personali di conoscenza, di vicinato, di note di cordoglio, di auguri su facebook, di parentele e di professionisti che nell’ambito del loro lavoro hanno in passato avuto clienti “particolari”, niente è stato riscontrato nella relazione. Abbiamo solo sentito parlare di supposizioni, alta probabilità, forse acquiescenza… è più facile che non, etc etc…Ci accusano di non essere stati in grado di controllare la macchina amministrativa, rispetto a 4 temi: abusi edilizi, Polder di Siponto, concessioni demaniali, e residenze.

Adesso mi chiedo, i commissari possono dirci quante demolizioni hanno fatto?A che punto sono i polder di Siponto?Le concessioni demaniali?Per le residenze cosa hanno fatto?

Siccome noi non siamo stati in grado, probabilmente i commissari ci lasceranno un Comune senza questi problemi, è possibile sapere a che punto sono? Possono fare una conferenza stampa x sottoporsi a queste domande?

A tutti questi che per recuperare un consenso elettorale da questa vicenda, voglio dire:parlate di ciò che volete fare, se ritenete di essere una nuova classe dirigente (su questo ho forti dubbi) invece di buttare ancora fango sulla città, perché sono convinto la gente non vi seguirà.

Chiaramente so già che non riceveremo nessuna risposta, e non sapremo a che punto è la bonifica e cosa c’è da bonificare.

Sentendo quello che sta succedendo in altri comuni. Io continuo a farmi la stessa domanda, perché hanno sciolto il nostro Comune?

Salvatore Zingariello su Facebook