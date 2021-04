‘Zibaldone’ dei coniugi sipontini Fiorenzo & Nella

ZIBALDONE, dell’autore sipontino Fiorenzo Fiale è una raccolta di ricette della nonna (materna o paterna?) tramandate alle figlie e scritte dal nipote con la complicità della moglie.

Il nipote non ha fatto lo scrittore ma il ristoratore e nel libro, oltre alle ricette, racconta di alcuni incontri avvenuti in trattoria, perché nel tempo libero (poco) un po’ scriveva – un po’ leggeva: piccoli piaceri della sua vita. Si azzardava a scrivere anche brevi poesie (?!), alcune un po’ strane e si concedeva il lusso, data l’età non più verde, di riflettere sulla vita e sulla morte (tentando di esorcizzarla?).

L’insieme di queste scritture più o meno sconclusionate in italiano si chiama Zibaldone : quaderno di appunti, scritti, memorie, pensieri annotati di volta in volta, senza ordine e sistema.

Non mancano foto variopinte e non, sparse per il libro in maniera non sempre azzeccata, a completare il bel – si fa per dire – guazzabuglio.

Il simpatico libricino si pregia, in copertina, del disegno del bravo artista sipontino Francesco Granatiero.

La Traccia Nascosta A.P.S., associazione di promozione sociale e culturale di Manfredonia, ringrazia l’autore per aver coinvolto il proprio staff fin dalla stesura delle prime bozze e per averla scelta come promotrice del libro.

È possibile acquistare e avere dedica dell’autore lasciando un proprio contatto a: Edicola Il Papiro, Edicola Centofiori, Libreria Smart e Edicola della Stazione.