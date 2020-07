Zeppetelle, di Giacomo Salvemini

Send an email

Follow on Twitter

L’ultimo sogno me lo ha cucito a mano peppenjille u’ scarperé

dal suo deschetto inzaccherato di colla scaduta e zeppetelle

da tutte le parti sparse

Peppenjille era quasi sempre imbottito di vino scadente

nascondeva il pane sotto il grembiule dalla puzza di tutte

le scarpe riparava i geloni di tutti i piedi mai lavati

(predicavano igiene)

io non volevo rompere quell’armonia disordinata-rumorosa

ma tanto ha fatto che è riuscito a convincermi e poi cosa potevo

fare io dormivo

me lo ha sagomato ben bene con la raspa e con la lima dopo le molte

trincettature

me lo ha cucito a punti stretti calibrati con l’assugghia e lo spago

di marca impeciato di cultura greca così per essere più sicuro del

risultato e in testa la setola per ago scelto con cura al macello

me lo ha battuto bene per evitare bolle d’aria e col piede di porco

lo ha lisciato con cera d’ape colorata i bordi

mi occorrono quattro o cinque zeppetelle per contagiare qualche ricordo

per appendere due lacrime di vita alla vita sotto un tuono di poesia

il cui arrivo è sempre in ritardo affianco di un treno ad alta velocità

piovono le proteste i sedimenti per poi gettare miscugli in aria luci per

giocarci insieme

datemi quattro o cinque zeppetelle per bloccare alla coda di un barcone

la libertà

ai margini è scritto un emistichio di nomi a mò di poesia e sta lì a sventolare

appesa ad un braccio teso fino a che la pagina svegli il soccorso con un

fruscio di un’extrasistole sfuggita al controllo

donatemi quattro o cinque zeppetelle per collegare l’antenna connettermi poiché il

fiuto non risponde alla richiesta di aiuto

sto scavando la speranza per gettare ponti dall’anima

alla terraferma non sopporto la gramigna spacca la zolla innocente

l’odio sfonda la penna tossisce sotto il curaro

non aggiusterà il destino questo mattino indecente

è fuggito forse era troppo azzardato o troppo lungo

il versoghigliottina

affidatemi quattro o cinque zeppetelle per abbottonare

la camicia alla pelle

non ho più tempo di riavermi si sta svuotando la

bottiglia perde non so da dove ma perde (non posso farci nulla )

la brevità s’avvicina non sono ancora pronto ma è così

per favore prestami quattro o cinque zeppetelle per stendere bene

il dubbio alla finestra sgorbiarlo sagomarlo del riflesso

si sequenzierà la quiete s’acquatterà nel privato la sorte nella zavorra

di chi conosce l’orribilità della guerra

avrei voluto essere un fantasma infilarmi sotto le coperte di profumo

arricchirmi dei segreti

a volte mi spiazzo con le azioni non riesco a reagire riprendere il coraggio

col destino in tasca

il mare mi avrebbe salvato dall’assassino solo se lo avessi voluto

invece sono finito tra le fauci salottiere per fortuna mi sono liberato

dalle catene in tempo

mi sono rifugiato nel cognome mi ha assistito finché ha potuto nella casa

del popolo per cibo inchiostro carta poesia vita teatro ed invenzioni