Zeman SI o Zeman NO, tutto dipenderà dal progetto tecnico Settimana decisiva per conoscere il futuro del tecnico Boemo. Canonico ed il mister si vedranno in questi giorni per decidere il da farsi. Le difficoltà della squadra e le difficoltà della struttura sono state evidenti durante la stagione e per il mister sarà fondamentale nella scelta del futuro.