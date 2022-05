Zeman, rebus sul futuro mentre Merola quasi sicuramente farà le valige

Non è ancora stata ancora digerita la mancata vittoria con la virtus Entella, e già si parla di futuro.

Sul futuro di Zeman ancora non si sà ancora nulla, il boemo durante l’ultima conferenza stampa ha riferito che presto si vedrà con la società per definire il futuro, sicuramente vorrà delle certezze tecniche per il futuro della squadra.

Chi di sicuro se ne andrà è l’attaccante Merola che con un lungo post ha ringraziato Mister e compagni, forte l’interesse del Frosinone in Serie B