Zeman IV a Foggia: i tre precedenti

Zeman I – subito esonerato: serie B, esonerato alla 27a dopo un pesante 5-0 a Cosenza. Anno 1986-87

Zeman II – “Zemanlandia, il Foggia dei miracoli”

1989-1990: 8° in serie B

1990-1991: 1° in serie B, promosso in serie A

Dal 1991 al 1994 salva il Foggia in serie A con tre tranquilli campionati, chiusi al 9°, 11° ed ancora 9° posto.

Zeman III – il ritorno di Casillo, Pavone e ZZ nel 2010/11: solo 6° posto in serie C, con Insigne e Sau in attacco.

Zeman IV: 2021/22