Zeman detta la linea: “A certe condizioni rimango”. E Canonico prepara le alternative

“A certe condizioni, rimarrei a Foggia”. Zdenek Zeman non usa mezzi termini, come al suo solito, e nel corso della presentazione del libro di Domenico Carella, “Zemanlandia”, ha fatto il punto della situazione del presente rossonero. Un presente denso di nubi, che rendono difficile parlare di futuro. Almeno stando all’attuale situazione di non confronto con il presidente Canonico, che continua a ribadire che i due avranno un incontro ma, al tempo stesso, prepara le alternative in caso di “no” del boemo. Uno stallo che fa venire allo scoperto il famigerato contratto che Zeman firmò a gennaio con Canonico, in cui si disse che avrebbe rinnovato al 2023. Tutto falso, ad accezione della sua firma, come conferma lo stesso tecnico rossonero che ricorda a tutti che il suo contratto – quello vero – scade il 30 giugno.

Di nomi, intanto, se ne fanno eccome: da Braglia a Caneo, il carnet dei papabili tecnici sulla prossima panchina del Foggia è destinato ad aumentare. In mezzo, c’è l’umore dei tifosi che iniziano a spazientirsi. Sui social, infatti, diversi gruppi ultras hanno postato il proprio disappunto per il protrarsi di una incertezza che non fa bene all’ambiente rossonero.

“Dimostrate rispetto per il popolo foggiano e cominciate a parlare di calcio, nel senso stretto del termine, ma soprattutto di obiettivi perché’ l’anno nuovo saremo meno tolleranti; la nostra unica ambizione è vedere il nostro amato Foggia dove riteniamo sia giusto che stia, ai vertici, noi saremo sempre lì a sostenere la maglia ma voi badate bene perché a tirare troppo la corda va a finire che poi si spezza”, si legge sulla pagina della Curva Nord Foggia. La “palla”, ora, passa a Canonico.