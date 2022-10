Zelensky: “Sarebbe significativo se Kiev fosse tra le prime visite all’estero di Meloni”

Zelensky ha invitato a Kiev la Meloni, come comunicato dal capo dell’Ufficio del Presidente, Andriy Yermak, che ha avuto un colloquio con il senatore e presidente del Copasir, Adolfo Urso. «Sarebbe molto significativo se questa fosse una delle prime visite all’estero della signora Meloni come Primo Ministro», ha sottolineato Yermak, aggiungendo che «saremmo felici se l’Italia diventasse uno dei garanti della sicurezza per l’Ucraina».