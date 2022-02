Zelensky risponde irritato a Draghi: “prossima volta cercherò di spostare gli impegni di guerra per rispondergli al telefono”

Il presidente dell’Ucraina Zelensky risponde irritato su Twitter a Draghi: “prossima volta cercherò di spostare gli impegni di guerra per rispondergli al telefono”. Nel frattempo Mario Draghi interveniva in parlamento per spiegare alle camere l’evolversi della situazione.