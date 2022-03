Zelensky diventa un Lego, rivenditore indipendente raccoglie fondi per l’ucraina

Un rivenditore indipendente di LEGO ha raccolto 16.500 dollari creando modellini di Zelensky e di bottiglie molotov. Il ricavato è stato totalmente devoluto all’Ucraina.

Il produttore indipendente di Lego raccoglie 100 dollari per acquistare la statuetta del presidente ucraino, il ricavato è interamente devoluto in beneficenza e servirà per fare rifornimento di medicine e altri beni di prima necessità da destinare all’Ucraina