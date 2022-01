Zecca: Primitivo e orecchiette pugliesi sulle monete del 2022

La Puglia è protagonista nella nuova “Collezione Numismatica 2022”, emessa dal Mef e coniata dalla Zecca italiana. Sul “taglio” da 5 euro della serie “Cultura Enogastronomica Italiana” saranno raffigurati Primitivo e Orecchiette, insieme all’altra moneta “Franciacorta e Panettone”.

È autorizzata l’emissione della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana – Primitivo e Orecchiette», in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2022, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Marta Bonifacio;

dritto: i Trulli di Alberobello e un caratteristico muretto in pietra a secco pugliese, entrambi riconosciuti

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, sono delimitati, a destra, da un albero di ulivo, simbolo della Regione Puglia, a sinistra, dal Pumo di Grottaglie, uno dei prodotti più rappresentativi dell’artigianato locale, e, in basso, da onde stilizzate con un delfino, simbologia ricorrente sugli stateri tarantini, antica moneta pugliese. A destra, firma dell’autore «M. BONIFACIO», in alto, la scritta «PUGLIA», in basso, «REPUBBLICA ITALIANA»;

rovescio: composizione di prodotti enogastronomici

tipici della Regione Puglia: pane di Altamura, orecchiette, un ramo d’ulivo e un calice di vino. Nel giro e nel campo, elementi decorativi ispirati da motivi a traforo, in stile romanico pugliese, ripresi dalla cattedra di Sant’Elia della Basilica di San Nicola di Bari. In alto, ad arco, la scritta «SAPORI D’ITALIA»; a destra, «R», identificativo della Zecca di Roma; in esergo, la data «2022», anno di emissione della moneta, e il valore «5 EURO». Moneta con elementi colorati;

bordo: zigrinatura continua

La moneta in cupronichel da euro 5 dedicata alla Serie

«Cultura enogastronomica italiana – Primitivo e Orecchiette», in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2022.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell’economia e delle finanze due

esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche

indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l’Archivio centrale di Stato.