Zapponeta ricorda Mario Frasca (vittima del dovere), intitolata una via al Caporal Maggiore Capo dell’Esercito caduto in Afghanistan nel 2011

Questa mattina si è svolta a Zapponeta la cerimonia di intitolazione della via Mario Frasca, Caporal Maggiore Capo dell’Esercito, caduto ad Herat in Afghanistan nel 2011 durante la Missione ISAF (1 maggio 2011 – 23 settembre 2011). La cittadinanza di Zapponeta conserva ancora vivo il ricordo di Mario Frasca, vittima del dovere, che d’estate frequentava le nostre zone balneari.

L’intitolazione della via, si è svolta nella giornata odierna, in concomitanza del ricordo della fondazione della NATO. Istituzione che, mai come oggi, riveste un ruolo importantissimo per la stabilizzazione della pace tra i popoli e per la quale il nostro conterraneo ne ha fatto parte in piena attività operativa nei territori martoriati dell’Afghanistan. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili e militari oltre agli Istituti scolastici del territorio comunale.

Mario Frasca, nato a Foggia il 22 gennaio 1979, militare caduto della Capitanata, durante il suo operato in Afghanistan si è distinto, insieme ai suoi colleghi, partecipando nelle varie operazioni tra cui ISAF – Afghanistan e Missione Task Force – Kosovo, meritando un elogio sul campo proprio da parte del Comandante del Contigente NATO. In data 11 novembre 2016, inoltre, l’Ateneo “Aldo Moro” di Bari ha rilasciato in sua memoria un attestato di Benemerenza.

IL SINDACOVINCENZO RIONTINO