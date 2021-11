Zapponeta premiata ‘Comune Riciclone 2021’, il Sindaco Riontino: “Grande risultato. Ma la Regione ci aiuti a ridurre i costi”

Il Comune di Zapponeta premiato ‘Comune Riciclone 2021’. Legambiente ha riconosciuto, ancora una volta, gli sforzi dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità zapponetana profusi nella buona riuscita della raccolta differenziata. Il dato, riferito all’anno 2020, vede la nostra piccola realtà ancora protagonista in seno alle tematiche ambientali.

Con una percentuale del 68,3% e ad una raccolta pari a 124kg per abitante, siamo primi nel nostro ARo FG1 (Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Vieste). In una Capitanata ‘maglia nera’, inoltre, è proprio la nostra Zapponeta a distinguersi in positivo e a spiccare per la corretta gestione della differenziata grazie al lavoro iniziato dalla precedente Amministrazione e che continua anche con l’attuale.

“Sono felice per la riconferma di questo prestigioso riconoscimento – dichiara il sindaco Vincenzo Riontino – anche se, nonostante il grande impegno nel differenziare, non veniamo premiati sul costo. Paghiamo un prezzo esagerato per l’umido e l’indifferenziato. Nel giro di qualche anno il costo dello smaltimento di queste frazioni è passato da 90 euro a tonnellata a oltre 200 euro. Al nord i prezzi dell’umido costano 50 o al massimo 60 euro, un quarto rispetto a quanto avviene da noi. Non è per niente giusto. Noi, negli anni scorsi, la TARI l’abbiamo ridotta del 17%, e l’avremmo ridotta ulteriormente di almeno il 50% con un costo ancora più contenuto dello smaltimento. Dobbiamo incentivare la gente a differenziare sempre di più diminuendo la TARI e non aumentandola, e su questo soltanto la Regione può darci una mano, accelerando sulla realizzazione degli impianti pubblici e non costringendoci a smaltire presso privati e ad un prezzo così elevato”.

IL SINDACO

Vincenzo RIONTINO