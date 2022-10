Zapponeta, lunedì l’intitolazione delle vie ad “Antonio Montinaro” e “Falcone e Borsellino”

E’ con immensa gioia che annuncio che lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 10:00, Zapponeta, a trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, avrà l’onore di intitolare due nuove vie dedicate rispettivamente adAntonio Montinaroe ai giudici Falcone e Borsellino e di ospitare, in concomitanza, la Sig.raMatilde Montinaro, sorella di Antonio, caposcorta del giudice Falcone.

L’intenzione di dare il nome a due nuove vie del nostro comune e di dedicarle a uomini di Stato che hanno sacrificato la propria vita per la lotta alla criminalità e alla Mafia è sorta il 23.05.2022, in occasione della Giornata per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa, quando abbiamo avviato, con deliberazione di Giunta comunale, l’iter amministrativo per l’intitolazione delle vie.

Da quella data ci siamo attivati per l’organizzazione della manifestazione, fortemente voluta dal sottoscritto e dalla mia Amministrazione, in collaborazione con l’associazione Quarto Savona Quindici, presieduta dalla Sig.ra Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, e da tempo impegnata in attività di sensibilizzazioni al tema della legalità in giro per l’Italia.

Il programma della mattinata vedrà la partecipazione delle più alte cariche civili e militari del territorio e per la nostra comunità si preannuncia un momento di grande emozione, che onora la memoria di uomini e donne che hanno fatto della legalità la propria missione, il proprio credo, sacrificando per lo Stato la vita stessa.

Alla manifestazione prenderanno parte, tra gli altri, gli alunni dell’Istituto comprensivo “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta” di Zapponeta che, a margine degli interventi prefissati, saranno protagonisti di un dialogo, che si terrà presso la biblioteca comunale “G. Di Palma”, con la Signora Matilde Montinaro, in un momento di ricordo e di riflessione che si preannuncia colmo di emozioni, nella consapevolezza che memoria storica ed educazione alla legalità debbano sempre percorrere strade parallele.

Sin d’ora mi preme ringraziare l’associazione Quarto Savona Quindici, la Questura di Foggia,la Signora Tina Montinaro e la Signora Matilde Montinaro, oltre che il M.lloOrd. Marco Di Corato, Comandante dell’Arma dei Carabinieri di Zapponeta che insieme all’Amministrazione ha fortemente voluto questo evento, rendendo Zapponeta un presidio di legalità.

IL SINDACO

dott. Vincenzo RIONTINO