Zapponeta, intitolazione Via Mario Frasca

🔴INTITOLAZIONE VIA MARIO FRASCA A ZAPPONETA

Lunedì 4 aprile, dalle ore 10.15, alla presenza di numerose autorità civili e militari, avrà luogo la cerimonia per l’intitolazione di Via Mario Frasca, Caporale Maggiore Capo dell’Esercito che perse la vita nel 2011, in Afghanistan.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare!