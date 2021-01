Zapponeta, fine mandato per il sindaco D’Aloisio

Saluto di fine mandato del Sindaco dr. Vincenzo D’Aloisio.

Cari concittadini

mi tremano le mani nello scrivere questo pensiero che mi appartiene, che mi rappresenta e che sento di voler condividere con voi.

Sono stati 5 anni della mia vita, accompagnati da tanti momenti belli e forti, da errori fatti, da giornate intense, ma tutto sempre con l’Entusiasmo, la Passione e l’Amore per il mio territorio che hanno reso questa esperienza sorprendentemente MAGICA.

Dopo anni difficili abbiamo rimesso Zapponeta sui binari giusti, in modo da ripartire con più vigore.

Tanti sono stati i progetti finanziati ed in corso di realizzazione; in questi ultimi 5 anni il nostro territorio ha beneficiato, tra finanziamenti regionali e statali, di circa 22 milioni di euro ai quali si aggiungono i 39,5 milioni di euro del CIS Capitanata sulla viabilità provinciale ( completamento Sp 141 e la Sp 77) e la valorizzazione di risorse ambientali (Slow tourism tra le Salicornie).

Tanti gli interventi strutturali, dai plessi scolastici (scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado con la realizzazione del teatro comunale), alla Biblioteca di comunità, agli interventi di Rigenerazione Urbana (piazza Aldo Moro, passerella retrodunale, case popolari e casa delle associazioni, l’auditorium all’aperto e la mensa della carità) , al Centro Comunale di Raccolta, all’ illuminazione pubblica a Led, ai nuovi loculi cimiteriali per finire agli interventi rivolti per sviluppo economico e sociale; il recupero delle acque reflue in agricoltura, la bonifica della ex discarica Cacace, la prossima realizzazione dell’approdo per i pescatori, gli ampliamenti della rete idrica e fognaria (dopo 70 anni l’acqua potabile al Cimitero), l’inclusione di Zapponeta nella rete della Ciclovia Adriatica per finire l’elettrificazione della riviera sud ultimata e la dismissione del deposito del gas metano con il relativo allaccio alla rete nazionale in corso di autorizzazione.

Non meno importanti sono stati gli interventi di riqualificazione e fruizione di strutture pubbliche prima abbandonate, quali: la palestra comunale, la villa comunale, il parco giochi, piazza Padre Pio, la Torre di Rivoli e per finire gli interventi di ammodernamento del campo sportivo.

Non meno importanti sono state le risoluzioni di alcune transazioni che duravano da oltre 20 anni.

La realizzazione del Poliambulatorio che per noi concittadini rappresenterà un piccolo ospedale.

Merita di essere menzionato anche l’indirizzo espresso dall’Amministrazione per la realizzazione del “ Villaggio dei Giovani” che consentirà a tantissime coppie di giovani di realizzare la propria casa sul modello del Housing Sociale.

Il lustro che ha ricevuto la nostra Comunità ci deve rendere orgogliosi di essere zapponetani; il SINDACO che con la sua panda portava i bambini a scuola ci ha dato visibilità su tutti i giornali italiani e stranieri e su tutti i canali televisivi, essere tra i primi comuni della provincia di Foggia a beneficiare del titolo di COMUNE RICICLONE per l’introduzione della raccolta differenziata e per finire al riconoscimento internazionale della BANDIERA BLU.

Nel bagaglio più prezioso che porterò con me ci sono le PERSONE.

Il mio grazie più autentico è per loro: per mia moglie e le mie figlie,

per chi insieme a me ha amministrato, i dipendenti comunali , il parroco don Andrea, l’Arma dei Carabinieri, gli operatori ecologici, le Associazioni tutte e per chi sostenendomi con il voto mi ha permesso di realizzare un SOGNO.

Unire e mai dividere: questo il mio motto, perché ho sempre creduto che una comunità debba unirsi ed essere coesa se vuole crescere.

Nel momento di passaggio del testimone al prossimo Sindaco, questi, insieme alla volontà di mettere al centro l’essenzialità della persona e delle cose, sono i valori che vorrei restassero e per i quali io sarò sempre a disposizione della mia comunità!

Non nego che accanto alla nostalgia di qualcosa che si conclude, sento la serenità e la soddisfazione per ciò che insieme abbiamo costruito in questi anni.

Grazie ancora ad ognuno di voi… Buon cammino, io per il mio paese ci sono e ci sarò sempre!

Tante cose ho fatto ma… era semplicemente mio dovere farle!

Un abbraccio grande a voi tutti!