Zapponeta Bandiera Blu per la quinta volta consecutiva, il Sindaco Vincenzo Riontino: “Siamo nella storia, premiati i nostri sforzi per il territorio”

Zapponeta, per la quinta volta consecutiva nella storia, è ufficialmente Bandiera Blu 2022. Quest’anno, per la Regione Puglia, sono ben 18 le bandiere blu riconosciute, dove per la provincia di Foggia risultano premiate Zapponeta, Rodi Garganico e Peschici.

“È una giornata importante per la nostra comunità– commenta il sindaco Vincenzo Riontino –. Per la quinta volta consecutiva nella storia, Zapponeta è bandiera blu. Siamo riusciti a riconfermare un riconoscimento importante per il nostro paese. Con la bandiera blu la nostra comunità continua ad avere un lustro non indifferente nel panorama nazionale, europeo e mondiale. La nostra realtà, ancora una volta, è parte di un circuito internazionale, che la certifica come una località turistica balneare di eccellenza. Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare sodo per dare ancora maggiore visibilità al nostro territorio. Questa è una riaffermazione che ci continua a rendere orgogliosi e pieni di gioia per l’impegno che ogni giorno mettiamo in campo. In un periodo particolare come quello che stiamo attraversando, questo riconoscimento rappresenta anco più un valore aggiunto per la nostra comunità. Noi stiamo dando il massimo”.

“Questo fondamentale riconoscimento– aggiunge il Delegato al Turismo Nicola De Martino – non solo rende onore alla bellezza del nostro mare e del nostro territorio, ma anche e soprattutto a quello che stiamo facendo in tema di politiche ambientali. Personalmente, questo riconoscimento, è un motivo di grande orgoglio vista la mia prima presenza da amministratore”.

IL SINDACO

VINCENZO RIONTINO