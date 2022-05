Zaccheria, “Possibile che non ci siano bagni per le donne?”

Gentili, purtroppo vorrei fare una segnalazione.

È possibile che in Curva Sud allo Zaccheria non ci siano bagni per le donne?



Ci sono due entrate ai servizi igienici , uno ha il simbolo dell’uomo, nell’altro non c’è nulla, ma è comunque invaso ed utilizzato da uomini.



Pensare che, nel 2022, il calcio sia per soli uomini è davvero impensabile.



Mi rivolgo a tutti: possiamo risolvere la situazione in qualche modo?



Vi ringrazio e chiedo scusa per il disturbo