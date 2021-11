Xmas Forest Market, il mercatino di Natale in Foresta Umbra, ecco come partecipare

Elda Hotel è felice di presentare il programma Xmas Forest Market, in collaborazione con l’associazione Collateral!

Sono aperte le iscrizioni per partecipare come espositori al mercatino natalizio che si terrà presso il giardino dell’Elda Hotel la mattina del 19 dicembre.

Vuoi partecipare?

👉 Manda una mail all’indirizzo collateralmaris@gmail.com inserendo i tuoi dati e la descrizione dettagliata di ciò che vorresti proporre (avranno priorità le attività di artigianato tradizionale e artistico).

👉 La scadenza per l’invio della mail è fissata al 10 Dicembre.

👉 I posti sono limitati e la partecipazione è gratuita.

Sarà una giornata all’insegna della musica e del divertimento, raccolta nella suggestiva cornice della Foresta Umbra. Non mancare!