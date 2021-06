Wurstel con chiodini per uccidere cani e gatti, la telecamera delle Poste potrebbe aver ripreso l’autore del gesto

Verrà presentata domani formale denuncia da una cittadina presso il Commissariato di Manfredonia per l’acquisizione delle immagini del Bancomat delle Poste Italiane al fine di individuare l’autore dei wurstel con chiodini posti tra via Monfalcone e Via Pulsano a Manfredonia.

“Conto sulla sensibilità della Magistratura”.