William e Kate, quanto guadagneranno i duchi di Cornovaglia: la cifra è da capogiro

La morte della longeva regina ha provocato una reazione a catena dinastica. Kate e William adesso sono duca e duchessa di Cornovaglia e Cambridge. Con l’acquisizione di questo secondo titolo accrescono anche i loro profitti che sono stati analizzati sul settimanale Oggi e il magazine Qui Finanza. La stima è intorno ai 2 milioni di sterline, circa 23/24 all’anno (corrispondenti a 26,5 milioni di Euro). “Ad aumentare (e in maniera alquanto cospicua) saranno anche le loro finanze a disposizione, facendoli diventare davvero ricchissimi. L’eredità del ducato infatti garantisce loro beni e possedimenti dal valore mozzafiato: solamente lo scorso anno il padre Carlo ha ricavato una rendita di 24 milioni di sterline, ma il patrimonio totale che entrerà in loro possesso viene valutato dagli esperti ad una cifra che supera un miliardo di sterline. La domanda che ora in molti si fanno è come William impiegherà queste immense sostanze nel prossimo futuro. Fino ad oggi la sua famiglia è stata spesso elogiata per i numerosi enti di beneficenza creati nel corso degli anni. Il valore del ducato è stimato in un miliardo di sterline (1 miliardo e 150 milioni di euro). Ma sono i profitti a essere una vera e propria manna: 23 milioni di sterline all’anno (26 milioni e mezzo)”.