Wi-Fi gratuito a San Giovanni Rotondo

Il wi-fi gratuito nella città di San Pio diventa realtà. Grazie al progetto “Piazza Wi-fi Italia” promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e Infratel Italia, al quale il Comune di San Giovanni Rotondo ha aderito sul finire dello scorso anno, sono state completate le 12 installazioni degli impianti.

Si concretizza un’iniziativa che consente a cittadini, turisti e visitatori di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata, a una rete wi-fi libera e diffusa sull’intero territorio nazionale.

«Con la connessione libera e gratuita si garantisce ai cittadini e ai turisti l’accesso alla rete negli spazi pubblici e si offrono maggiori servizi in piazze, strade e parchi per consentire di svolgere tante attività come studio, lavoro o semplicemente svago – le parole del sindaco Michele Crisetti -. Sono felice che il nostro sia tra i primi comuni pugliesi ad aver aderito a questa bella iniziativa».

«Un progetto fortemente voluto da questa amministrazione e per il quale ringraziamo vivamente l’ing. Alberto Lotti per tutto il lavoro e l’impegno profuso affinchè si raggiungesse questo risultato», il commento dell’assessore alle innovazioni tecnologiche Pasquale Chindamo.

Per utilizzare il Wi-Fi gratuito nelle aree coperte dal servizio basta scaricare l’app WiFi.Italia.it per dispositivi mobili e registrarsi. La connessione sarà automatica in tutti i punti della rete Wifi.Italia.it attivati sul territorio nazionale. L’app di connessione è già disponibile per Android e iOS.

Le zone di San Giovanni Rotondo coperte da Wi fi Italia sono le seguenti: Piazza Europa, Corso Umberto, Piazza De Mattias, Viale Kennedy, Via Tommaso Di Savoia, Parco del Papa, Via Massimo Urbano, Piazza Santa Maria delle Grazie, Viale Padre Pio.