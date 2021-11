Whatsapp, nuova funzione per nascondersi dai contatti molesti e addio gruppi…

Stretta WhatsApp sulla difesa della privacy: sarà possibile creare una lista nera di contatti molesti, a cui vietare la visualizzazione dell’ultimo accesso all’app, ma non solo…

Le novità per WhatsApp si susseguono ormai a ritmo serrato. L’obiettivo è chiaramente quello di rilanciare la propria offerta rispetto alla concorrenza di Telegram e di altri competitor, sempre più minacciosi per l’app di messaggistica del Metaverso Facebook.

Stop ai gruppi WhatsApp che si riproducono come funghi, ma stanze in stile Discord per consentire di riunire soltanto alcuni degli utenti presenti nel gruppo principale. Ancora da scoprire se l’accesso alle stanze sarà subordinato alla presenza dell’utente nel gruppo principale o se sarà possibile invitare utenti “esterni”.