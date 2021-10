Whatsapp, Instagram e Facebook non funzionano

Whatsapp non funziona, sono down anche Instagram e Facebook. Poco dopo le 17:30 la galassia dei social network di Marck Zuckerberg ha subito un’improvvisa battuta d’arresto. A giudicare dal sito downdetector.it i problemi sembrano diffusi in maniera omogenea su tutta Italia.