Whatsapp, come aggiungere una persona scattando una foto: il trucco è semplice e intuitivo

Whatsapp è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. I classici SMS, che oggi le new generation non conoscono, non sono più utilizzati e i nuovi strumenti per restare in contatto con amici e parenti sono facili da utilizzare solo in apparenza. Sono diverse le operazioni che si possono effettuare su Whatsapp. Messaggi, chiamate e videochiamate non sono altro che la base di questa piattaforma. Oggi ad esempio vi spiegheremo come aggiungere una persona scattando una foto.

Chi ha detto che per aggiungere una persona ai contatti whatsapp bisogna avere per forza il suo numero di telefono, non conosveva bene le funzionalità dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Oltre al metodo classico, esiste un altro molto più facile da utilizzare: basta fotografare il codice personale di qualcuno per far sì che questi venga aggiunto alla tua rubrica. Ecco i passaggi da seguire. Bisogna aprire l’app di WhatsApp e andare su “Nuova chat”. A questo punto vi ritroverete davanti la voce Aggiungi contatto con vicino disegnato il simbolo del QR code. Pigiando su questa funzione si aprirà automaticamente la fotocamera e inquadrando il QR code il contatto verrà aggiunto in modo semplice e veloce.