Welfare aziendale: la corporate wellness è il trend del momento

Ultimamente il welfare aziendale è diventato uno dei punti forti di molte aziende, con un occhio che sempre più spesso si rivolge al benessere dei dipendenti. Da certi punti di vista Google ha fatto storia, lanciando una tendenza che ha dimostrato quanto segue: un lavoratore contento, è un lavoratore che rende molto di più, dato che si immedesima nella mission aziendale. Vediamo quindi di approfondire questo tema.

Cosa si intende per welfare aziendale?

Per prima cosa, è bene specificare che non esiste una definizione univoca di welfare aziendale, dato che può cambiare a seconda delle strategie di ogni singola azienda. Ma non cambia mai lo spirito di questa strategia, che può essere riassunto così: si parla di tutte quelle iniziative che hanno come obiettivo primario aumentare il benessere dei dipendenti, così da garantire loro un ambito di lavoro più comodo e piacevole da vivere. La lista dei possibili servizi offerti a beneficio del lavoratore, che possono essere pianificati dalle aziende, è davvero molto lunga.

Si fa ad esempio riferimento all’assistenza sanitaria, alla concessione di vari benefit legati ai risultati ottenuti dal lavoratore, all’auto e allo smartphone aziendale, alle strenne natalizie, e a molto altro ancora. Va comunque sottolineato che la maggior parte dei benefit è legato alle singole prestazioni di un dipendente, e infatti vengono detti anche “premi di risultato”. Altri benefit sono invece stabiliti per contratto come nel caso degli impiegati statali, mentre altri ancora dipendono dal regolamento interno. Lo scopo del welfare aziendale è piuttosto chiaro: andare incontro al benessere dei dipendenti, per fare in modo che possano rendere di più sul lavoro, garantendo quindi un ritorno economico importante all’azienda.

La corporate wellness è la nuova frontiera

La corporate wellness è un insieme di strategie che ha come obiettivo aumentare il benessere fisico e mentale dei dipendenti. È la nuova frontiera del welfare aziendale, anche se nasce comunque negli USA diversi decenni fa (negli anni ’70). I vantaggi sono tutto sommato i medesimi: il lavoratore abbatte il grado di stress, migliora il bilanciamento fra vita privata e impegni professionali, e ha la possibilità di sfruttare diversi benefit e servizi extra. Tra i benefit si può pensare di fornire ai propri dipendenti delle sacche con il proprio logo. Per le aziende che decidono di seguire questa strategia, online è possibile trovare un vasto assortimento di sacche personalizzate su Axonprofil.it, ad esempio.

I vantaggi per le aziende sono numerosi, a partire dal già citato aumento della produttività dei propri dipendenti, con evidenti ripercussioni positive sul fatturato e sul brand delle imprese. Da non sottovalutare la possibilità di accedere a tassazioni agevolate, insieme ad una maggiore capacità di fidelizzare i propri dipendenti, evitando che i migliori possano andare dalla concorrenza.