Weekenders Knits Max Mara

Weekend Max Mara si prepara ad accogliere la nuova stagione con un drop speciale: una maglia girocollo in puro cashmere decorata con la farfalla, simbolo distintivo del brand. Un anticipo della collezione Primavera Estate 2022 perfetta anche per le festività natalizie, da regalare o da indossare in ogni occasione.

La farfalla è stata interpretata da Donald Robertson, celebre illustratore e pop-artist americano, già noto al mondo di Weekend Max Mara per aver collaborato alla realizzazione della Signature Collection per la Primavera Estate 2021.

Uno stile, quattro colori – baby blue, turchese, giallo sole e rosa chiaro. Ogni tonalità offre una diversa declinazione della farfalla, finemente intessuta nella maglia con un effetto delicato e disinvolto.

In linea con lo spirito di Weekend Max Mara, i capi sono stati immaginati per il tempo libero, e il termine weekender è ricamato in corsivo attorno alle farfalle.

Il drop di collezione comprende inoltre felpe e t-shirt colorate che ne confermano il mood: arricchendo il guardaroba con un tocco di freschezza, sono un alleato perfetto per affrontare ogni occasione, formale o disinvolta.