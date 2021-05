Weekend Max Mara, la Pasticcino Bag un passepartout di stile

Nato nel 1983 come collezione casual per il tempo libero, Weekend Max Mara è oggi un vero e proprio lifestyle brand, dal dna italiano e dalla spiccata personalità.

L’iconica Pasticcino Bag, con la sua inconfondibile forma a clutch e la chiusura a sfere, è proposta per la primavera estate 2021 in una versione crochet e nelle nuove varianti a righe dove il bianco si alterna a colori vivaci.

La special-edition in broccato floreale ha una tracolla a catena in resina color ambra, e le classiche versioni in nappa e in rafia sono caratterizzate da sfere, sempre in resina, che conferiscono un tocco di novità.

Continuamente rinnovata, la Pasticcino Bag è disponibile in tante varianti, per soddisfare ogni desiderio: chic o divertente, classica o audace.







Weekend Max Mara è presente in più di 250 punti di vendita monomarca e nei più importanti department store nel mondo.