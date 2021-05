Weekend in trekking sui sentieri dei Benedettini (Mattinata) in programma 22/23 maggio organizzato GarganoNatour

Vivi un weekend di trekking in Puglia alla scoperta del Parco Nazionale del Gargano, tra mare e monti!

Partiremo dal borgo di Mattinata per salire fino a 800mt di quota attraverso paesaggi terrazzati, pascoli, oliveti, macchia mediterranea bassa e infine boschi di lecci, aceri, e cerri.

Il percorso del primo giorno, di 16km, è molto suggestivo dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, con una incredibile varietà di habitat diversi che trasmettono l’idea dell’alto tasso di biodiversità del Gargano.

Vacche podoliche e orchidee selvatiche accompagneranno il nostro cammino lungo gli antichi sentieri percorsi sin dal medioevo dai Benedettini dell’Abbazia di Monte Sacro.

A darci ristoro (cena, pernotto e colazione) dopo il primo giorno sarà l’accoglienza dell’Agriturismo Monte Sacro, situato al centro del Parco Nazionale, a pochi km dalla Foresta Umbra.

Il secondo giorno chiuderemo il nostro percorso ad anello scendendo dagli 800 metri di quota fino alla “farfalla del Gargano”, Mattinata, lungo un percorso panoramico con vista sul mare.

Qui termineremo la due giorni di cammino verso l’ora di pranzo.

IN BREVE

– Dove: Mattinata

– Sabato 22 maggio / Domenica 23 maggio

– Difficoltà E (escursionistico, non per neofiti)

– Lunghezza percorso totale: 25km (in due giorni)

– Dislivelli totali: +900mt / -900mt circa (in due giorni)

– A cura della guida AIGAE Matteo Prencipe

– Posti limitati (16)

COSTI E SERVIZI INCLUSI

Costo €90 (+ supplemento camera 15€ singola)

– Guida turistica con assicurazione

– Trasferimento bagagli

– 1 cena (bevande escluse), pernotto e colazione presso l’Agriturismo Monte Sacro



+ supplemento camera 15€ singola

COSA PORTARE

Acqua 2lt, scarpe da trekking obbligatorie, abbigliamento tecnico, impermeabile, bastoncini (facoltativi), frutta, snack, pranzo a sacco 1° giorno.

MATERIALE ANTI-COVID19: mascherina, gel igienizzante.

Prima dell’escursione riceverete altre indicazioni sul comportamento da tenere (distanza di sicurezza 2mt etc).

ALTRE INFORMAZIONI

Tel 3931753151

Troverete altre indicazioni (come il punto di incontro) nella scheda scaricabile a fine registrazione.

– Al punto di incontro potremo consegnare eventuali bagagli che ritroveremo in masseria.

– Si tratta di un percorso trekking che richiede un certo impegno fisico per cui è vietata la partecipazione a neofiti e a chi non ha l’adeguata attrezzatura da trekking. I partecipanti sono tenuti ad essere preparati fisicamente e tecnicamente, nonché di essere equipaggiati con abbigliamento e attrezzature adeguate alle esigenze dell’escursione programmata.

– L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni di sicurezza e di opportunità per il gruppo, pertanto, ogni partecipante è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli accompagnatori, seguendo le loro indicazioni, in caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

– Il trekking si annulla solo in caso di allerta meteo e non in caso di semplice pioggia (giacca antipioggia e scarpe da trekking obbligatorie).

INFORMAZIONI DISDETTA/CANCELLAZIONE PER METEO

Il diritto di recesso si applica solo se comunicato entro 7 giorni dall’escursione.

In caso diverso dovrà essere corrisposto l’importo completo (oltre l’acconto) dell’escursione anche in caso di mancata partecipazione.

Tutti i dettagli su Termini e condizioni di vendita.