Weekend di respiro, da lunedì torna il caldo intenso.

Le mappe del malessere

Lunedì

Le condizioni termiche saranno abbastanza critiche sulla nostra Penisola. Condizioni di MALESSERE saranno presenti sull’Emilia Romagna e in Sicilia. Punte di MALESSERE anche nelle zone interne della Toscana, del Lazio e sulla Lucania; caldo MOLTO FASTIDIOSO in Sardegna, per il resto avremo un caldo più o meno fastidioso.

Martedì

Condizioni di MALESSERE INTENSO con CALDO INSOPPORTABILE sulla Puglia, la Lucania e la Sicilia. MALESSERE anche sull’Emilia Romagna. Sul resto d’Italia avreno caldo FASTIDIOSO o MOLTO FASTIDIOSO.

fonte: MeteoLive