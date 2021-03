Weekend di Pasqua, 70mila agenti schierati per i controlli

Il Viminale schiera 70mila uomini per vigilare sul rispetto delle norme anti-Covid nel weekend di Pasqua. Nel mirino soprattutto feste private e titolari di bar e locali che sfidano le restrizioni per non rinunciare all’incasso. L’indicazione ai prefetti, scrive Repubblica, è di predisporre “un particolare sforzo operativo che incida significativamente sul dispositivo dei controlli”, ma di gestire la situazione con quello che il ministro Lamorgese definisce “un profondo senso di umanità”.